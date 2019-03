Mulher cuja cabeça foi encontrada numa praia já estaria morta há pelo menos 3 dias

A mulher, cuja cabeça foi encontrada ontem dentro de um saco de plástico na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, já estaria morta há pelo menos 3 dias. Apesar de ainda não ser conhecida a identidade da vítima, o Jornal de Notícias diz que se trata de uma mulher de cabelo comprido entre os 30 e 40 anos de idade.

O mesmo jornal avança ainda que a polícia desconfia que o membro superior da mulher tenha sito arrastado de um caixote do lixo para a zona da praia porque apresentava marcas de mordidas de animais.

A Polícia Judiciária deu por concluídas as investigações depois tentar localizar o resto do corpo. A cabeça foi transportada para o Instituto de Medicina Legal do Porto.