Rebentamento de conduta de água abre cratera no centro do Porto

Uma conduta de água rebentou hoje de madrugada na rua Barão Forrester, na zona da Boavista, no Porto, sem condicionar o abastecimento, disseram à Lusa fontes dos Sapadores Bombeiros do Porto e da empresa Águas do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) do Porto disse que o alerta do "rebentamento da conduta na rua Barão Forrester foi dado pelas 05:00 desta madrugada" e que no local estiveram "cinco elementos e uma viatura".

Fonte das relações públicas da empresa municipal "Águas do Porto" confirmou a ocorrência, perto da Escola Secundária Carolina Michaelis, e acrescentou que "ninguém está com falta de água ou pressão" e que o problema deverá estar "resolvido ao final do dia de hoje".

A circulação dos automóveis no local "está condicionada" desde 1 de janeiro deste ano e a circulação foi interrompida em alguns troços devido a "obras públicas e execução de infraestruturas e razões de segurança", lê-se na página oficial da Internet da Câmara Municipal do Porto.

Lusa