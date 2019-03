Miss Portuguesa destituída por apoiar Juan Guaidó

Carla Rodrigues, lusovenezuelana e jornalista, perdeu o título de Miss Portuguesa 2018 e Miss Mundo Portugal, que lhe tinham sido atribuídos em julho do ano passado.

Em causa está um vídeo publicado por Carla, que reside na Madeira, a 23 de fevereiro. Nas redes sociais, pediu a entrada de ajuda humanitária na Venezuela e demonstrou apoio ao autoproclamado Presidente interino, Juan Guiadó.

"Sou lusovenezuelana, mas preocupada com a situação do nosso país e pela luta em que estão os nossos irmãos para conseguir alimentos e medicamentos. Apoiámos a entrada de ajuda humanitária este 23 de fevereiro. A proclamação do nosso Presidente interno, Juan Guaidó, devolveu a esperança a milhões de venezuelanos ao redor do mundo", disse Carla Rodrigues.

A declaração valeu à lusovenezuelana a destituição do cargo de Miss Portuguesa. Segundo a organização do concurso de beleza, foram-lhe retirados os títulos pelo "incumprimento das regras devidamente contratualizadas para o desempenho do mandato de Miss Portuguesa".

Inconformada com a posição da "MMRP Beleza por uma causa", a lusovenezuelana garante que, em nenhum momento, lhe foi dito que ela não podia expressar a sua opinião política.

"A organização Miss Portuguesa diz que estou a promover uma fraude, uma mentira", começa por dizer.

Questiona ainda que, caso a questão fosse para tribunal, que "direito é que iria prevalecer? o direito fundamental à liberdade de expressão ou o direito comercial?"

Confrontados com as declarações de Carla Rodrigues, a organização do concurso gravou um esclarecimento.

"A Carla Rodrigues fez uma entrevista para um determinado perfil do Instagram, sem nos ouvir, sem conversar connosco e, muito menos, ter a nossa autorização", argumenta a organização, mencionando que a lusovenezuelana estava consciente das responsabilidades quando assinou o contrato.

A entidade responsável pelo concurso de beleza vai mais longe e diz que "a Miss honra o país que a elegeu, não se mete, independentemente de ter ou não nacionalidade, nas questões políticas de outro país", sublinhando a ideia de que "não é admissível que nenhuma Miss Portuguesa faça considerações políticas sobre outro país."

Ana Rita Aguiar, que assumia o título de 1ª Dama de Honor do concurso, passa agora a Miss Portuguesa 2018 e será a representante de Portugal na China, no concurso Miss Mundo.