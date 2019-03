Bebé que morreu no fogo na Amadora "vinha com a mãe e caiu no patamar das escadas"

A vítima mortal do incêndio num prédio da Amadora, um bebé de 1 ano, não residia no apartamento onde o fogo teve início, explicou à SIC Mário Conde, comandante dos Bombeiros da Amadora. Mais seis pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade. A repórter Marta Sobral fez um ponto de situação no local, perto das 9h30.