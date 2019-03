O apelo da família que quer encontrar o filho desaparecido em Portugal

Os pais de um britânico de Bexhill, na Inglaterra, publicaram um vídeo nas redes sociais a pedir ajuda para encontrarem o filho, que desapareceu há oito meses em Portugal.

Joe Eldridge viajou em janeiro do ano passado para Portugal, para trabalhar durante alguns meses, perto de Coimbra. O homem de 30 anos manteve o contacto com a família e amigos através das redes socais. Mas, de acordo com os pais, as comunicações pararam "de repente" em julho.

A última vez que souberam do filho, Joel Eldridge estava a viver em Macieira, perto da Sertã, e tinha falado a 26 de julho com uma empresa britânica sobre um possível emprego.

"Sabemos que alguém sabe de alguma coisa. Por favor, se sabes de alguma coisa, se ouviste algum rumor sobre onde o Joel possa estar, se viste o Joel... por favor, contacta a polícia de Sussex e diz-lhes o que sabes", Jacki e Alan pedem no vídeo.

Através das redes sociais, também a polícia britânica deu conta do apelo dos pais.

Segundo o jornal local de Bexhill, os pais dizem que o filho faltou a vários aniversários e que não os contactou durante o Natal e na passagem de ano, algo que nunca aconteceu antes.

O desaparecimento foi comunicado à polícia em agosto.