"Vi a mãe da menina que faleceu, ela saiu toda queimada"

Um incêndio num prédio na Amadora causou esta manhã um morto, um bebé de um ano, e seis feridos, dois em estado grave. A repórter Marta Sobral recolheu, pouco depois das 10h00, o relato de uma moradora, uma das primeiras pessoas a testemunhar as consequências deste fogo. A Polícia Judiciária já está no local a investigar as circunstâncias deste fogo.