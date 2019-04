Autarquia de Vila Velha de Ródão avança com ação judicial para encerrar Centroliva

A Câmara de Vila Velha de Ródão vai pedir ao tribunal medidas contra uma empresa de óleos e derivados. A autarquia acusa a Centroliva de poluir o ambiente sobretudo com descargas em afluentes no tejo. No limite, a camaa pede o encerramento da emporesa.