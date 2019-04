Militares portugueses vão dar formação às Forças Armadas iraquianas

A 9.ª Força Nacional Destacada (FND), composta por 25 militares do Exército português, partiu hoje para o Iraque, onde vai dar formação às Forças Armadas do país que combatem o terrorismo.

Estes 25 militares vão juntar-se aos seis que já seguiram viagem para este teatro de operações, formando o contingente de 31 militares que irá assegurar esta missão por mais seis meses.

"Esta força apoiará a formação das Forças Armadas e forças de segurança iraquianas que combatem diretamente o terrorismo no seu país", refere Estado-Maior-General das Forças Armadas, na rede social Facebook.

A nova FND, que partiu hoje da base aérea do Montijo, distrito de Setúbal, tem militares provenientes de várias Unidades da Brigada de Intervenção e a sua preparação decorreu no Regimento de Infantaria Nº. 19 (Chaves).

O contingente irá ficar sediado na base espanhola Gran Capitan no Besmayah Range Complex, a cerca de 35 quilómetros da capital daquele país do Médio Oriente, Bagdade, no âmbito da operação "Inherent Resolve".

Estes militares vão estar durante seis meses a dar formação e treino a cerca de 400 elementos da "Iraqi Security Forces" em várias especializações, como técnica individual de combate, armamento coletivo e individual, topografia ou até mesmo aulas de educação física.

