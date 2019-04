Partidos acusam Governo de ter falhado nas negociações com os professores

O Governo acusa a oposição de oportunismo político e diz que o PSD está a oferecer mentiras aos professores. O Parlamento debateu esta terça-feira as apreciações parlamentares ao decreto do Executivo que reconhece 2 anos, 9 meses e 18 dias do tempo congelado.

Todos os partidos, menos o PS, acusam o Executivo de ter falhado nas negociações.