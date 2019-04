Presidente da Estónia manifesta interessa em parcerias com Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta terça-feira a Presidente da Estónia, Kersti Kaljulaid, para uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

Depois de uma reunião em Belém, a presidente da Estónia elogiou a forma como Portugal ultrapassou a crise económica e manifestou o interesse do país em estabelecer parcerias de negócios com Portugal.

Durante a tarde, depois de um almoço com o primeiro-ministro, os dois chefes de Estado fizeram um passeio de elétrico até ao Terreiro do Paço e que terminou com uma caminhada pela zona ribeirinha.

Foi entre pontos de agenda desta visita que a Presidente da Estónia aceitou a formação de um novo Governo, de coligação, tendo anunciado essa decisão online a partir de Lisboa.