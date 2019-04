Gabinete Médico-Legal do Funchal reforçado com peritos do continente 

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses vai enviar uma equipa do continente para a Madeira para reforçar o gabinete do Funchal na sequência do acidente com um autocarro turístico, que provocou hoje pelo menos 28 mortos.



"O Instituto de Medicina Legal já está a preparar uma equipa que vai de cá para lá, para reforçar o Gabinete Médico-Legal do Funchal", disse à agência Lusa fonte oficial do Ministério da Justiça.



A fonte adiantou que a equipa que vai prestar apoio ao Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal, instalado no Hospital dr. Nélio Mendonça, será constituída por "seis pessoas, três técnicos e três médicos".



"Vão amanhã de manhã", confirmou a fonte, acrescentando que os profissionais partem às 08:00 do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em voo comercial.



Estes profissionais levarão também um "contentor de material".



Num primeiro contacto, fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem tinha dito que o número de pessoas que viajaria do continente para a Madeira ainda não estaria fechado, e que essa decisão iria depender do número de mortos.



Na primeira informação divulgada, a fonte estimava que este reforço poderia partir "ainda esta noite".



Pelo menos 28 pessoas morreram num acidente com um autocarro turístico hoje em Santa Cruz, na Madeira, disse o presidente do município, Filipe Sousa.



Entre as vítimas mortais há "vários cidadãos estrangeiros", segundo o Governo Regional.

No autocarro seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades.

Lusa