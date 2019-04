Pelo menos 28 mortos em acidente com autocarro de turismo na Madeira

Acompanhe aqui a emissão da SIC Notícias, com as imagens que chegam da Madeira:

Direto

Um autocarro de turismo despistou-se e saiu da estrada no Caniço, concelho de Santa Cruz. Caiu sobre uma habitação e provocou pelo menos 28 mortos: 11 homens e 17 mulheres de nacionalidade alemã.

O motorista e o guia são portugueses e estão feridos.

No local estão 13 ambulâncias, dois veículos de desencarceramento e 50 operacionais, entre elementos da PSP, Bombeiros e Proteção Civil regional e municipal.

O acidente deu-se abaixo da Quinta Splendida, na freguesia do Caniço:

Alberto Pita, jornalista do JM Madeira, adianta que o motorista terá perdido o controlo do autocarro e revela que, no local, se tem levantado a hipótese de que terá havido um problema nos travões da viatura.

O repórter da SIC na Madeira, Paulo Figueira, fala num "grande aparato de equipas de socorro" no local:

Marta Caires, também jornalista da SIC na Madeira, explicou que a zona onde se deu o despiste é uma zona urbana e acrescenta que estrada não é uma das mais sinuosas da ilha.