Do norte, chegaram à redação da SIC Notícias imagens de um camião-cisterna a ser escoltado. Foram gravadas na noite desta terça-feira, na A28, a autoestrada do Norte Litoral, no sentido Porto-Viana do Castelo.

Por causa da greve dos motoristas de matérias perigosas, alguns camiões têm de ser escoltados para conseguirem abastecer.