A família tinha dado conta do desaparecimento do homem na quarta-feira na PSP de Chaves.

Acabaria por ser encontrado morto num armazém, a poucos quilómetros, numa aldeia próxima. As circunstâncias da morte estão ainda por apurar.

A Polícia Judiciária diz que não tem ainda elementos suficientes para determinar o que aconteceu. Só com a autópsia na próxima semana é que poderá determinar se se tratou de um homicídio.