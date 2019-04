Resolvida a greve dos motoristas de matérias perigosas e depois de alguns dias em que o país andou perto do caos, o normal abastecimento deve ser reposto durante este fim-de-semana prolongado.

Esta manhã, as bombas de Lisboa e Porto estavam ainda a meio gás, no entanto, as imagens que marcaram os últimos dias, com filas intermináveis de carros, parecem ter já terminado.