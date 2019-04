A13 cortada nos dois sentidos em Tomar devido a acidente

A autoestrada A13 está cortada ao trânsito nos dois sentidos no concelho de Tomar, distrito de Santarém, devido a um acidente que envolveu duas viaturas ligeiras e provocou quatro feridos, dois graves, disse fonte dos bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Santarém disse à Lusa às 15:42 que a autoestrada A13 estava cortada nos dois sentidos, devido a ter aterrado no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência (INEM) que deverá fazer o transporte para o hospital de um dos feridos graves.



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o acidente aconteceu às 14:26 ao quilómetro 132 da A13, no sentido norte-sul, no concelho de Tomar, freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais.



Por seu turno, fonte da GNR de Santarém confirmou o corte do trânsito nos dois sentidos da A13 e acrescentou que o acidente, no sentido norte-sul, envolveu duas viaturas ligeiras.



No local, nas operações de socorro às vítimas estão 23 operacionais e dez veículos, entre as quais quatro ambulâncias e duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER/INEM), meios dos bombeiros de Tomar e Ferreira do Zêzere, GNR e o meio aéreo.

Lusa