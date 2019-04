É a segunda vez em dois meses que cai uma grua nas ruas do Porto

Uma grua com 30 metros caiu em cima de nove casas, na zona das Fontainhas, no Porto. Não há feridos, mas as casas sofreram danos e uma ficou mesmo inabitável.

O autarca Rui Moreira já anunciou que vai fiscalizar todas as gruas instaladas na cidade.