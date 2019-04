Uma família desalojada e nove casas atingidas com queda de grua no Porto

A grua que caiu hoje numa rua da cidade do Porto provocou o desalojamento de uma família e danos em nove casas, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.



Uma família com três elementos ficou com a casa sem condições de habitabilidade, nove habitações foram afetadas e não houve feridos, disse à agência Lusa fonte do CDOS do Porto, referindo que "três das casas estavam devolutas" e que as restantes seis casas eram habitadas.

"A remoção da grua vai ser uma operação delicada"

Bombeiros estimam que operação se prolongue por várias horas.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, esteve este sábado na rua da Corticeira, freguesia da Sé (Fontainhas), onde caiu uma grua em cima de nove habitações.

Rui Moreira anuncia fiscalização a todas as gruas instaladas no Porto



O alerta da queda da grua na rua da Corticeira, freguesia da Sé (zona das Fontainhas), foi dado às 13:43, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.



No local estão os Sapadores de Bombeiros do Porto, PSP, INEM e Proteção Civil do Porto e Polícia Municipal.



Fonte da PSP adiantou à Lusa que a grua estava a ser operada junto de "um prédio em reconstrução", mas ainda "não há explicações para o sucedido".



"As autoridades estão a averiguar se as [restantes] habitações têm condições de habitabilidade devido aos danos causados pela grua", disse a mesma fonte.

Com Lusa