Homem de 29 anos morre em despiste de automóvel perto de Mora

Um homem de 29 anos morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia, perto de Mora, no distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 04:15, ocorreu na estrada nacional (EN) 251, entre Mora e Pavia, no mesmo concelho.



Fonte da GNR precisou que o automóvel despistou-se e embateu num eucalipto, tendo a morte do condutor e único ocupante da viatura sido declarada no local.



As operações de socorro mobilizaram elementos dos Bombeiros de Mora, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 25 operacionais, apoiados por 10 veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação de Évora.



Lusa