CDS critica abandono do interior do país

Assunção Cristas esteve hoje em Pedrógão Grande e Castanheira de Pera para falar de um interior deixado ao abandono e entregue a si próprio.

Isto, no mesmo dia em que o CDS anunciou no Parlamento a proposta da criação de uma zona franca no interior do país, para atrair mais investimento.