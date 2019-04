Ossadas humanas encontradas debaixo de carro carbonizado nas Caldas da Rainha

Ossadas humanas foram hoje encontradas debaixo de um carro carbonizado em Vale do Coto, Caldas da Rainha, distrito de Leiria, disse à Lusa fonte da GNR, estando as autoridades a investigar as causas da ocorrência.

"O caso ocorreu pelas 19:00, quando foi encontrada uma viatura já carbonizada em Vale do Coto. Nas diligências efetuadas verificámos que estavam ossadas humanas debaixo da viatura", adiantou fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária foi chamada ao local.

"Neste momento estão a ser efetuadas diligências para apurar o que aconteceu", acrescentou.



Com Lusa