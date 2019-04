Ficou para a História

1933

- É criada a Gestapo, polícia política nazi, na Alemanha de Hitler, sob a direção de Hermann Goering

Michael Sohn

1984

- Morre o compositor, chefe de orquestra e pianista de jazz Count Basie, 79 anos

Anonymous

1965

- É fundada a Rede Globo

1985

- Freitas do Amaral anuncia a candidatura à Presidência da República

© Reuters Photographer / Reuter

1994

- Começam, na África do Sul, as primeiras eleições multirraciais, que se prolongarão até 29 de Abril

Denis Farrell

1985

- Desastre de Chernobyl. Um incêndio no reator IV da central nuclear da URSS causa centenas de vítimas e obriga a evacuação dos 135 mil habitantes da região

STR

2001

- É lançado o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa

2004

- O Tribunal Administrativo de Lisboa suspende as obras do túnel do Marquês do Pombal até à apresentação do estudo de impacte ambiental.

LUSA

2004

- Canonização de Nuno Álvares Pereira. O Papa Bento XVI elogia, na saudação final da eucaristia, a generosidade de São Nuno, o Condestável, considerando-o exemplo de "igualdade fraterna" para a sociedade atual

© Alessandro Bianchi / Reuters

2007

- É constituído o movimento cívico "Regiões, Sim".

- Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dá razão ao jornalista José Manuel Mestre, condenado por difamação por ter afirmado que o presidente do FC Porto, na altura também presidente da Liga de Clubes, era o "patrão dos árbitros".

- Jorge Sampaio é nomeado alto representante da ONU para o Diálogo de Civilizações, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon.

RICHARD DREW

2013

- Morre George Jones, cantor norte-americano considerado um dos nomes maiores do country, aos 81 anos em Nashville, nos Estados Unidos