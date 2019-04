Greve dos funcionários encerra conservatória em Paços de Ferreira

A falta de condições de trabalho é a principal reivindicação dos trabalhadores, das conservatórias de Paços de Ferreira e de Paredes, que se encontram em greve.

Uma vez que os serviços têm muita afluência, os funcionários pretendem criar um modelo de atendimento que faça com que todo o processo seja mais eficiente, mas não tiveram qualquer resposta por parte do Concelho Diretivo do Instituto de Registos e Notariado, o que levou a esta paralisação.

Os trabalhadores garantem que as propostas serão "vantajosas para os trabalhadores e para os utentes".