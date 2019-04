No jantar estiveram sobretudo empresários que têm participações no setor energético e financeiro, mas também dirigentes da empresa chinesa do setor da água, da sociedade de turismo de Macau, e altos representantes do Banco da China.

O jantar com o Chefe de Estado português decorreu na residência do embaixador de Portugal, em Pequim.

No discurso, o Presidente agradeceu o facto destes investidores terem aposto em Portugal num momento em que o país vivia uma crise.