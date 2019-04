Ardeu prédio devoluto no Porto onde nasceu Almeida Garrett

Dois bombeiros ficaram feridos no combate a um incêndio que destruiu esta madrugada um prédio devoluto no centro histórico do Porto.

Do edifício fazia parte a casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett.

Para o local foram enviados 13 veículos e 44 operacionais dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Portuenses e dos Bombeiros Voluntários do Porto, assim como o INEM e a PSP.