Uma ilustração do cartoonista português António Antunes está a ser alvo de críticas de antissemitismo. O cartoon com Donald Trump a ser levado por um cão-guia com a cara do primeiro-ministro israelita irritou também o filho do Presidente norte-americano.

O The New York Times retirou o cartoon, com um pedido de desculpa, três dias depois de o ter publicado. António nem sabe como o desenho chegou ao jornal norte-americano.