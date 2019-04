Português desenha cartoon e Donald Trump responde

NEW YORK TIMES

Donald Trump classificou o desenho de um cartoonista português como “terrível”. Publicado no New York Times, acusava o Presidente dos Estados Unidos de ser contra os judeus. Entretanto, o jornal retirou o desenho e emitiu um pedido de desculpas.

Na ilustração, Trump surge com um quipá, símbolo judaico, na cabeça e uns óculos escuros. Está a ser guiado por um cão com a cara do primeiro-ministro israelista, Benjamin Netanyahu.

Através da sua conta no Twitter, Donald Trump exigiu que o New York Times fizesse um pedido de desculpas pessoal.