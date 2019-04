Rio desmente que moções de censura no PSD tenham de ser votadas de braço no ar

Rui Rio desmente que a partir de agora as moções de censura ou de confiança ao presidente do PSD tenham de ser votadas de braço no ar.

Desmentindo o sentido da alteração aprovada no Conselho Nacional do partido da última sexta-feira, Rio diz que qualquer votação pode ser feita por voto secreto, se metade mais um dos conselheiros quiserem.