Funcionários do ensino superior reivindicam o fim da precariedade laboral

Bolseiros, investigadores, e docentes do ensino superior juntaram-se esta manhã em frente ao Ministério do Trabalho onde se manifestaram pelo fim da precaridade no setor laboral.

Os trabalhadores afirmam que os requerimentos de regularização dos vínculos laborais tem sido reprovada "com a conivência do Governo".

O representante dos manifestantes não considera aceitável o facto de existirem funcionários a exercer funcões há mais de 15 anos, no mesmo local, com contratos precários".