Uma mulher morta em tiroteio no Taguspark, em Oeiras

Em causa estará um homicídio seguido de tentativa de suicídio, esta terça-feira, no parque de estacionamento do Millennium bcp, no Taguspark, na freguesia de Porto Salvo, em Oeiras.

A informação foi relatada por um dos trabalhadores do banco à SIC.

O corpo da mulher foi encontrado por volta das 13:30, numa viatura estacionada junto à agência bancária no parque empresarial. O homem está em estado grave e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A SIC tem uma equipa de reportagem a caminho do local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse à Lusa que há ainda um ferido grave na ocorrência, que "envolveu uma arma de fogo", pelo que já foi acionada a Polícia Judiciária.

No local, estão os Bombeiros de Barcarena, uma viatura de emergência médica do INEM e uma equipa de psicólogos do INEM, além da PSP e da PJ, num total de 15 operacionais e sete veículos.