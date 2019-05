Homem apanhado a circular na A4 de bicicleta acompanhado de uma criança

Um homem de nacionalidade brasileira foi apanhado pela Brigada de Trânsito a circular na A4 de bicicleta com uma criança de 6 ou 7 anos. De acordo com as autoridades, o homem ainda pedalou “uns bons quilómetros” até ser intercetado. Terá sido por confusão do ciclista que seguia na circunvalação, perto do Hospital de S. joão e queria ir para a Areosa. Ter-se-à enganado, virou para a A3 e continuou para a A4, onde foi travado.