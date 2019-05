Um pequeno furto, num supermercado em Budens, no Algarve, tornou visível a escassez de meios da GNR no posto de Vila do Bispo. Com várias viaturas avariadas e aparentemente só m militar disponível, foi preciso pedir ajuda a Lagos, que fica a aproximadamente 20 quilómetros.

Entretanto, dois funcionários do supermercado ficaram longos minutos a guardar o ladrão.