Plano Ferroviário do BE discutido no Parlamento

O projeto de lei do BE sobre "as normas orientadoras do Plano Ferroviário Nacional e um programa de investimentos para a sua execução" chega hoje ao hemiciclo e inclui uma 3.ª travessia sobre o Tejo, só para comboios, a quadruplicação total da Linha do Norte e um novo eixo do interior.

O partido defende ainda a reabilitação das linhas desativadas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda quer alcançar os 40% de passageiros e mercadorias em transporte ferroviário em Portugal e apontou um investimento anual equivalente a "um terço do que custa, este ano, o buraco do Novo Banco"