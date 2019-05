Jovem de 25 anos morre em acidente de mota em Guimarães

Um jovem de 25 anos morreu este sábado de madrugada em Guimarães na sequência de um acidente rodoviário entre a mota que conduzia e um veículo ligeiro de passageiros, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte, o acidente ocorreu pelas 01:45 na Estrada Nacional 105, na freguesia de Nespereira, em Guimarães, e resultou da colisão entre as duas viaturas.

Este acidente rodoviário foi um dos 27 registados pela GNR nas últimas 12 horas e dos quais resultaram ainda dois feridos graves (em Águeda e Braga) e nove feridos ligeiros.

Além da sua atividade operacional diária, a GNR indica em comunicado ter efetuado um conjunto de operações, em todo o território nacional, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, "que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras".

Destas operações, resultaram 34 detenções em flagrante delito, dos quais 23 por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e cinco por tráfico de estupefacientes.

Foram ainda apreendidas 117 doses de haxixe e quatro doses de cocaína.

Ao nível da fiscalização do trânsito, a GNR detetou 643 infrações, destacando-se 363 por excesso de velocidade, 54 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 49 por falta de inspeção periódica obrigatória, 24 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 20 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A GNR detetou ainda 17 infrações relacionadas com os tacógrafos, 13 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 12 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.



Lusa