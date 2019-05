"Não faz sentido incentivar o serviço militar obrigatório"

João Gomes Cravinho diz que a questão da atratividade e retenção de militares nas fileiras "tem sido matéria de conversa frequente" com os chefes dos ramos militares, advertindo que o problema "não se resolve por decreto".

"Com o fim do Serviço Militar Obrigatório , deixámos de ter um relacionamento entre os jovens e as Forças Armadas e, portanto, há jovens de 25 a 30 anos que nunca tiveram contacto com as Forças Armadas, isso é um fator de preocupação", disse.