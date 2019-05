´"Reposição do tempo de serviço dos militares não é absoluta, mas é a possível" 

"Temos consciência de que não podemos satisfazer toda a gente. Repare-se que estamos a falar de algo que vai muito para além daquilo que foi sufragado nas eleições e do que é o programa deste Governo, estamos a fazer uma reposição que não estava inicialmente contemplada. É uma reposição absoluta? Não. Satisfaz toda a gente? Não, mas é melhor do tínhamos prometido", declarou, em entrevista à agência Lusa.

A entrevista à Lusa foi concedida na segunda-feira, antes da aprovação, no parlamento, com os votos contra do PS, de uma alteração ao decreto do Governo estipulando que o tempo de serviço a recuperar aos professores será de nove anos, quatro meses e dois dias.

Na sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo se demitirá se o parlamento confirmar, em votação final global, a contagem integral do tempo de serviço dos professores.

O decreto que o Governo aprovou para os corpos especiais, nos quais se incluem os militares, "foi buscar muitos elementos em relação à proposta para os docentes", mas, sublinhou o ministro, "tem em conta as especificidades da carreira militar".