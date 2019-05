Mulher morreu em colisão de automóvel com carroça em Beja

Uma mulher de 55 anos morreu este domingo na sequência de uma colisão do automóvel que conduzia com um veículo de tração animal, no Itinerário Principal (IP) 2, em Beja, revelou fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 18:30, ocorreu no IP2, junto ao Complexo Desportivo Fernando Mamede, na periferia de Beja.

Segundo a mesma fonte, a condutora e única ocupante do automóvel ainda foi transportada em estado grave para o hospital da cidade, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

A fonte da GNR referiu que as autoridades quando chegaram ao local do acidente não encontraram o condutor da carroça, mas adiantou que o proprietário já foi identificado.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a GNR e a PSP, num total de 16 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



Lusa