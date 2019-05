Sindicato e Federação dos Médicos reúnem-se com Governo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) reúnem-se hoje com o Governo. Os médicos exigem uma nova tabela salarial e o descongelamento de salários.

As estruturas sindicais ameaçaram iniciar uma nova greve caso o Ministério da Saúde não ceda às reivindicações. Alertam ainda que hoje é o prazo limite para decidirem se avançam com a paralisação ou não.

A FNAM e o SIM ameaçaram endurecer as formas de luta caso o Governo não manifeste abertura na reunião de hoje. Referem ainda que as matérias em discussão nas reuniões que têm vindo a ser mantidas, "muitas delas passíveis de concretização a curto prazo", se prendem com Normas Particulares de Organização e Disciplina do Trabalho Médico.