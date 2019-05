"Abusos policiais devem ser tratados com tolerância zero"

A inspetora-geral da Administração Interna, que fiscaliza as forças e serviços de segurança, diz que os abusos policiais são inadmissíveis e devem ser tratados com tolerância zero. No ano passado, recebeu mais de 800 queixas contra a PSP e GNR, o valor mais elevado dos últimos sete anos.