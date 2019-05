Mário Nogueira garante que não vai sair do PCP apesar de desacordo

O líder da Fenprof apelou aos partidos de esquerda para viabilizarem as condições impostas pelo CDS e pelo PSD, mas os comunistas já anunciaram que vão votar contra as medidas que fazem depender o descongelamento das carreiras dos professores das condições económicas do país.