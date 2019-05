GNR desmantela rede suspeita de roubar e burlas idosos com recurso à violência

O “modus operandi” do grupo passava por abordar pessoas idosas para comprar ouro usado ou abrir uma loja de carteiras. As vítimas deixavam-se iludir e era consumado o roubo. Caso resistissem, era usada a violência e ameaça, como explicou à SIC o 2.º comandante da GNR Silva Dias. Os detidos residiam na zona do grande Porto, mas atuavam nos distritos de Viseu, Braga, Vila Real e Bragança.