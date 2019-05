Mulheres portuguesas estão entre as mais magras do mundo

O relatório, que foi publicado na revista Nature, analisou os dados de altura e peso de mais de 112 milhões de adultos em mais de 200 países e territórios de todo o mundo, desde 1985. Concluiu que a humanidade engordou, em média 6 kg e que as populações das zonas rurais são as que mais peso ganharam. Não só porque vivem em melhores condições económicas mas, sobretudo, porque os que residem nas cidades têm acesso a alimentos mais saudáveis e estão mais alerta para a necessidade de praticarem exercício físico regularmente.

O estudo mostrou, também, que em Portugal, tal como em outros países europeus, as mulheres são mais magras do que a média mundial e a tendência da diminuição do peso, tem sido constante ao longo do tempo. Pelo contrário, os homens no Perú e na China foram os que mais engordaram, no mundo.