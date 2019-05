Aluna de 15 anos morre em acidente de autocarro com estudantes portugueses na Hungria

Última atualização às 10:25

A jovem de 15 anos teve morta imediata, confirmou a polícia húngara.

Em comunicado, a polícia húngara confirma que o acidente aconteceu na localidade de Cegléd, ao quilómetro 68, pouco depois das 4h00.

À SIC o diretor da Escola Pinheiro e Rosa, Francisco Soares, confirmou que a aluna tinha 15 anos. O outro jovem que ficou ferido está livre de perigo. "Estamos profundamente consternados com o que aconteceu esta madrugada", afirmou Francisco Soares, em declarações à SIC Notícias (depoimento no vídeo):

Os alunos do 10.º ano da Escola Pinheiro e Rosa de Faro estavam de regresso a Portugal quando o acidente aconteceu a caminho do aeroporto de Budapeste. Um camião embateu contra a traseira do autocarro.

Uma equipa de psicólogos está na escola a dar acompanhamento às famílias e aos colegas.

O jornal húngaro Blikk divulgou algumas fotografias do acidente