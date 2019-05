"Estamos profundamente consternados com o que aconteceu esta madrugada"

Os alunos do 10.º ano da Escola Pinheiro e Rosa de Faro num autocarro para o aeroporto de Budapeste, já no regresso a Portugal, quando a viatura chocou com um camião. O acidente causou uma vítima mortal, uma aluna de 15 anos, e um ferido que está livre de perigo. Francisco Soares, diretor da escola, deu um primeiro depoimento, à SIC Notícias.