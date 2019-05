A estrada esteve cortada toda a manhã por causa do despiste de um camião que transportava animais.O acidente aconteceu pouco depois das 2h00, na freguesia de Paião, na Figueira da Foz.

O condutor do camião ficou com ferimentos ligeiros. No local estiveram 17 elementos dos bombeiros a apoiar as autoridades veterinárias na captura dos animais e remoção dos dois que morreram no acidente.