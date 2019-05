"Quando não é o PS a tomar as decisões os outros partidos tentam enganar os portugueses"

António Costa diz que quando não é o PS a tomar as decisões o que acontece é uma tentativa de enganar os professores e os portugueses. Esta sexta-feira, num jantar com militantes, em Leiria, o secretário-geral do PS disse que o partido é o único responsável que soube parar quando era preciso.