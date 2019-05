Fogos e caravelas: os perigos de um fim de semana de calor

Nacho Doce

Até à próxima terça-feira estão proibidas queimadas e queimas de sobrantes em 10 distritos do país.

O despacho conjunto assinado pelo ministério da administração interna e pelo ministério das florestas e do desenvolvimento rural inclui,

além da capital, as regiões do Alentejo, Algarve, interior norte e centro.

A decisão surge devido à subida das temperaturas e ao alerta dado pela proteção civil sobre o elevado risco de incêndio para os próximos dias.

As Forças Armadas também vão estar no terreno para auxiliar a Proteção Civil na prevenção de incêndios.

Atenção às caravelas no mar

A Autoridade Marítima Nacional alerta para o aparecimento, nos últimos dias, de caravelas portuguesas e águas vivas. Tratam-se de espécies aquáticas parecidas com as alforrecas ou medusas.



As espécies foram avistadas nas praias de São Pedro do Estoril, de Carcavelos e de Costa da Caparica.



A Autoridade Marítima Nacional alerta para que as pessoas evitem o contacto com estes organismos, que pode causar irritação na pele e até queimaduras.

Alertas do IPMA para calor e mar agitado

O IPMA avisa para a "persistência de valores elevados" nos três distritos com avisos de tempo quente, válidos a partir das 10:00 de domingo até às 10:00 de segunda-feira.

Quanto a Faro, vão registar-se "ondas de sueste com dois metros", mantendo-se o aviso entre as 12:00 de domingo e as 12:00 de segunda-feira

.As previsões meteorológicas apontam para uma subida da temperatura, entre sábado e segunda-feira, com valores que poderão atingir os 37 graus centígrados, em algumas zonas do país, afirmou na sexta-feira o IPMA.

Prevê-se a partir de hoje um aumento da temperatura máxima, a atingir valores perto dos 30°C, nas regiões do Vale do Tejo e Alentejo.

Já no domingo, a previsão é de que as temperaturas máximas estarão próximas ou acima dos 30°C, em praticamente todo o território, sendo que na região do Vale do Tejo e Alentejo a temperatura máxima irá pontualmente atingir valores entre os 35°C e 37°C.

O IPMA prevê também uma "pequena subida das temperaturas mínimas, que deverão atingir entre os 10°C e os 15°C nas regiões Norte e Centro e os 15°C e os 20°C na região Sul".