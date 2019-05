A41 cortada em Alfena após colisão entre três viaturas

A Autoestrada 41 (A41) foi hoje cortada na zona de Alfena, concelho de Valongo, no sentido Maia-Valongo, devido a uma colisão entre três automóveis que causou três feridos ligeiros, revelou a Proteção Civil.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, a A41 está cortada no "sentido Maia-Valongo" desde as 10:40, altura em que os meios chegaram ao local, depois do alerta para o acidente ter sido dado cerca de 20 minutos antes.



A mesma fonte explicou à Lusa que aquele a circulação naquele sentido ficou "intransitável" ao quilómetro 14,600 da A41.



De acordo com o CDOS, os três feridos, considerados ligeiros, foram já transportados ao hospital.



A A41 é também conhecida por Circular Regional Exterior do Porto (CREP).



De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, no local estão oito homens e quatro viaturas de socorro.

Lusa