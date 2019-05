O incêndio que atingiu esta segunda-feira a Serra de Sintra está em fase de resolução. As chamas levaram as autoridades a cortar as estradas para facilitar o acesso o local.

Segundo o site da Proteção Civil, às 16:44, estavam 116 operacionais no local, apoiados por 32 meios terrestres.

De acordo com os bombeiros, a operação de combate ao fogo está a "decorrer favoravelmente" e não há habitações em risco, nem feridos a registar.