Um jovem foi esfaqueado, ao final da tarde de domingo, na praia do Tamariz, no Estoril. A PSP foi alertada para um desentedimento entre grupos rivais, de acordo com a edição impressa do Jornal I entre moradores da Quinta do Mocho e da Amadora.

A vítima foi assistida no local e encaminhada para o hospital. Apresentava ferimentos provocados por uma faca, na zona do abdómen e costas.

O incidente, cujas circunstâncias estão ainda por esclarecer, aconteceu por volta das 17h00.